Giornata contro violenza sulle donne: il 25 novembre a bordo dei taxi dell’associazione ‘Tutti taxi per amore-OdV’, le storie di donne vittime di abusi

Firenze, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, i clienti che saliranno a bordo dei taxi dell’associazione Tutti taxi per amore-OdV potranno ascoltare le storie di 12 donne vittime di violenza.

Le storie delle vittime di violenza saranno lette da 12 tassiste e operatrici radiotaxi di 12 città italiane, compresa tra cui Firenze.

Nel capoluogo toscano, protagonista sarà la tassista Silvia ‘Venezia 21’. Le storie, tratte dalle testimonianze dell’associazione Salvamamme e dell’associazione Insieme a Marianna, sono uno spaccato di un fenomeno sempre più allarmante.

“Ognuno di noi – spiegano Silvia (Venezia 21) e Priscilla (Oslo 28) – può fare qualcosa affinché questo drammatico fenomeno della violenza sulle donne non si diffonda. Questa nostra iniziativa corale avviene in un giorno importante. Una città che diventa comunità, una rete civica e consapevole è lo strumento con il quale vogliamo contribuire a porre un argine a un fenomeno che non sembra arrestarsi”.

Marco Salciccia, presidente di Tutti Taxi per Amore-OdV, dichiara che “I tassisti, nelle ore notturne, giunti a destinazione, attendono che le clienti varchino il portone di casa prima di andare via. E’ un modo per contribuire a eliminare coni d’ombra e di pericolo. In questa giornata, con queste dodici storie, vogliamo simboleggiare i dodici mesi dell’anno, perché sia 25 novembre ogni giorno”.