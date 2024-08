Giornalista perquisito, interrogazione al Parlamento Europeo

Interrogazione all’Ue sul caso del Corriere Fiorentino. ‘Perquisizioni grave violazione di Cedu e Media Freedom Act’.

La Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea sulla vicenda della perquisizione dell’abitazione del giornalista Simone Innocenti e della sede del Corriere Fiorentino da parte delle forze dell’ordine italiane lo scorso 31 luglio. Su richiesta della procura locale, l’irruzione è avvenuta in relazione a una inchiesta per concorso con uno o più pubblici ufficiali in rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio, con riferimento a un articolo apparso il 17 maggio scorso per il caso della 25enne allieva della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze suicidatasi lo scorso 22 aprile. Nel testo dell’interrogazione si legge come la perquisizione si pone “in palese contrasto non solo con le sentenze della Corte Europea per i Diritti umani e della Corte Costituzionale italiana, che, da tempo, hanno sancito la tutela delle fonti dei giornalisti, ma anche con le nuove norme stabilite dall’Ue nel Media Freedom Act, in particolare l’articolo 4.3.b.”

Alla luce della recente comunicazione della Commissione Europea sullo stato della libertà di stampa in Italia, la Vicepresidente del Parlamento Europeo Picierno chiede alla Commissione se fosse a conoscenza dei fatti e quali misure intende adottare per sanzionare tale condotta che costituisce una palese lesione della libertà di stampa e di informazione, principi garantiti dall’Unione Europea. Hanno sottoscritto l’interrogazione gli eurodeputati del Partito Democratico: Sandro Rutolo, Marco Tarquinio, Brando Benifei, Cecilia Strada, Lello Topo, Stefano Bonaccini, Giorgio Gori, Pierfrancesco Maran, Alessandro Zan, Camilla Laureti, Giuseppe Lupo, Antonio Decaro e Annalisa Corrado.