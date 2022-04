Giardino dell’Iris di Firenze apre dal 25 aprile

Firenze, dal 25 aprile al 20 maggio 2022 aprirà il Giardino dell’Iris al Piazzale Michelangelo dove negli oltre due ettari di terreno fioriscono circa 3.000 varietà di iris ibride provenienti da tutto il mondo.

Inoltre, dal Giardino dell’Iris, posto accanto alla terrazza del Piazzale Michelangelo, si ammira uno dei più bei panorami della città. È annunciato anche il 64/o Concorso Internazionale dell’Iris che si terrà dal 9 al 14 maggio con rizomi inviati a Firenze da ibridatori di tutto il mondo nel periodo giugno-settembre che poi vengono coltivati al Giardino dell’Iris per tre anni prima di essere giudicati da una giuria internazionale.

L’orario di apertura è tutti i giorni (anche festivi) ore 10-18 (ultimo ingresso ore 17.30). L’accesso è gratuito, inoltre sono previsti incontri tutte le domeniche, alle ore 11 e alle ore 16, sono incontri divulgativi sul Giardino con gli esperti della Sidi per un massimo di 20 persone (contributo 5 euro a persona). Il ricavato viene interamente impiegato per la manutenzione del Giardino.

Il Giardino dell’Iris al piazzale Michelangelo nasce nel 1954 con lo scopo di dare ospitalità ad un Concorso Internazionale annuale per le migliori varietà di Iris, il ‘Premio Firenze’, su iniziativa delle Signore Flaminia Specht e Nita Stross Radicati, membri della Società Italiana Amici dei Fiori ed appassionate ibridatrici. Il loro particolare interessamento rese possibile allestire la manifestazione nella città di Firenze, ritenuta la sua sede naturale per il legame che essa ha sempre avuto nella storia con questo fiore, tanto che nel suo gonfalone, come emblema, è un’Iris rossa in campo bianco (e non un giglio come erroneamente si crede).

L’allora assessore alle Belle Arti e Giardini, Piero Bargellini, intuita subito l’importanza dell’iniziativa, si adoperò fattivamente a che il Comune la sostenesse e riuscì a far assegnare ai promotori il terreno posto sul lato est del Piazzale Michelangelo, il cosiddetto ‘Podere dei Bastioni’, dando quindi loro la possibilità concreta di bandire, nel 1954, il primo Concorso Internazionale dell’Iris. Specialisti, botanici, ibridatori, orticoltori provenienti da diverse nazioni estere visitano e operano nel Giardino per l’interesse scientifico che esso riveste in quanto importante riserva di germoplasma del genere Iris.

Il Giardino, su progetto iniziale dell’architetto Prof. Giuliano Zetti e inaugurato nel maggio del 1957, si era, nel frattempo, arricchito di donazioni fatte da molti coltivatori stranieri ed anche di una vasta collezione di Iris storiche del Presby. Memorial Garden di Montclair (New Jersey, USA). Nel 1967, nella zona più bassa, fu costruito un laghetto per ospitare nel terreno acquitrinoso circostante le Iris giapponesi e Louisiana.

La superficie del Giardino, di circa due ettari e mezzo, tenuta a oliveto e con vista sul bellissimo panorama offerto dalla città di Firenze, è suddivisa da vialetti selciati in pietra serena, piazzole, scalette e scalinate perimetrali in zone che ospitano: mostra permanente di Iris barbate alte e da bordura inviate per le varie edizioni del Concorso Internazionale Iris barbate intermedie e nane, giapponesi, sibirica, louisiana specie spontanee piante ornamentali di vario tipo.