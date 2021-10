Giardino della Carraia: festa, partecipazione e impegni del Sindaco

In concomitanza con la giornata indetta dal Comitato di quartiere di San Niccolò , e a cui hanno preso parte centinaia di persone tra famiglie, bambini/e, abitanti impegnati in laboratori, giochi e attività con cibo offerto dai commercianti della zona è arrivata la notizia che tutti attendevano e che alimenta nuove speranze e prospettive concrete per la fruizione condivisa dell’area. Comune e Publiacqua accantoneranno il progetto che prevedeva l’eliminazione dei giochi e del prato per fare posto a un giardino all’italiana con siepi secondo il vecchio disegno del Poggi.