Giani sui nuovi progetti del Pnrr per l’acqua: “Basta burocrazia per nuovi invasi e laghetti”

Firenze, Giani alla guida del nuovo gruppo di lavoro Pnrr per far sì che l’acqua sia il più possibile al servizio delle persone, vuole una diminuzione della burocrazia a riguardo.

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, durante l’inaugurazione della mostra per i 10 anni dell’Autorità idrica Toscana si è espresso sulla messa a terra dei progetti del Pnrr per l’acqua. “Consentirà di vivere – ha detto il presidente – un rinnovamento di quelle condotte che, sappiamo, si prestano con l’usura del tempo alla dispersione dell’acqua: ma per la Regione sarà anche il momento dell’impegno per riuscire a sciogliere i lacci burocratici che non ci consentono di realizzare invasi, laghi, laghetti”.

“Io sto guidando personalmente il gruppo di lavoro – ha spiegato Giani – che produrrà quelle condizioni perché davvero in Toscana l’acqua sia il più possibile al servizio delle persone, perché vediamo come i cambiamenti climatici si prestano a quello che indubbiamente è sempre un maggiore elemento di tendenza verso la siccità. Però in Toscana, la mostra lo documenta, in questi dieci anni sono state fatte tante opere, si è lavorato molto e bene”.