Giani: primo atto da governatore sarà mascherine anche all’aperto

Quanto alla formazione della Giunta regionale, Giani non esclude di poter tenere l’interim alla sanità. “È un dato di fatto che alcuni governatori, come De Luca, nel periodo di emergenza sanitaria, che durerà fino al 15 gennaio, si sono tenuti la sanità – spiega -. Non ho ancora deciso ma è una prassi che alcuni stanno adottando. Sappiamo del resto che nell’emergenza sta ai governatori il potere di emettere le ordinanze”. “Io non voglio assessori-vetrina – dice ancora -, ma una Giunta che lavori sodo. A proposito: terrò la delega dello sport, per cui voglio triplicare il budget, da 3 a 10 milioni l’anno”.