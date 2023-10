Giani: “non sono candidato a sindaco di Firenze, continuerò a fare il presidente della Regione”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si tira fuori (per ora?) dalla contesa per Palazzo Vecchio dopo i malumori tra gli amministratori generati dalle voci sul suo nome come candidato del centrosinistra.

Da ‘è ancora presto’ a ‘non sono candidato’ nel giro di poche ore. il presidente della regione Toscana Eugenio Giani sceglie di tirarsi fuori dalla ridda di nomi per palazzo Vecchio in vista della definizione della candidatura del centrosinistra.“Preciso con estrema chiarezza che io non sono candidato” a sindaco di Firenze, “che svolgo il ruolo di presidente della Regione, e continuerò a svolgerlo con l’applicazione e la dedizione con cui l’ho fatto e lo faccio oggi” ha affermato Giani

“Devo dire che mi ha fatto comunque piacere – ha proseguito Giani – ricevere tanti attestazioni di stima, di affetto e, come dire, quasi di aspettativa e speranza. Io ho detto che lavorare per Firenze, per le persone che amano questa città e che mi hanno espresso attestazioni di stima, lo faccio bene da presidente della Regione”.

Stamani, ha spiegato Giani, “ero a Certaldo dove abbiamo inaugurato un bel intervento di riqualificazione urbana per otto appartamenti di edilizia residenziale pubblica; qui siamo a parlare di cultura nel centro della Toscana, tra Fucecchio, San Miniato e Montalcino; stasera sarò a Castelnuovo Garfagnana per l’esercitazione di Protezione Civile sugli interventi verso le persone fragili. Quindi anche il mio comportamento dimostra che sono totalmente impegnato in tutta la Toscana”.

Una mossa tattica in attesa che si plachino le polemiche? Vedremo intanto oggi sul tema è intervenuto anche il deputato PD Federico Gianassi, ex assessore a Firenze , a sua volta indicato come possibile nome per la sindacatura.

“Nel 2024 siamo chiamati al voto nelle tre città più popolose della Toscana, Firenze, Prato, Livorno e tanti altri comuni importanti: è una sfida già molto complessa, non è opportuno aprirne una ulteriore in Regione Toscana che andrà al voto l’anno successivo”.ha affermato Gianassi.

“Condivido le parole quindi del presidente Giani quando ha detto ‘sono qui a fare il presidente della Regione, e resto a fare il presidente’, devo dire anche che noi tutti dobbiamo aiutarlo per portare a compimento il suo mandato”, ha aggiunto Gianassi, il cui nome è stato oggetto di indiscrezioni relative a una possibile candidatura come sindaco di Firenze: “Sono stato eletto a Roma – ha detto -, ho vinto il collegio uninominale, uno dei pochi che il Pd ha vinto in rappresentanza della comunità democratica fiorentina. Quindi a Roma cerco di svolgere al meglio il lavoro”.