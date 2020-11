Giani: “in altre regioni percentuale positivi-tamponi più alta della Toscana”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dopo la scelta del governo di dichiarare la Toscana in zona rossa, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, nella tarda serata di ieri, un grafico, che riguarda tutte le regioni italiane, sui nuovi casi positivi in rapporto al totale dei tamponi effettuati nella settimana dal 9 al 15 novembre, e scrive: “Leggete questi dati.

La percentuale dei nuovi casi positivi sul totale dei tamponi effettuati ci pone al 12º posto in Italia. Sorprende come in regioni gialle e arancioni la percentuale sia ben più alta della nostra. Chi oggi mi vorrebbe vedere subire senza esprimere amarezza e delusione la scelta di classificare rossa la Toscana si legga bene questo grafico”.