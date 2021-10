🎧 Giani contro studenti no green pass, "sono infima minoranza" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:57 Share Share Link Embed

Giani contro gli studenti no green pass- Il presidente della Regione Toscana si scaglia contro gli studenti universitari che stamani a Firenze tornano a fare lezione in piazza in aperta polemica con l’obbligo di Green pass.

“A quei ragazzi– spiega il governatore Giani interpellato a margine di un convegno a villa Vittoria- dico che sono una infima minoranza rispetto all’orientamento generale delle nuove generazioni. Prendano spunto dal protagonismo che i ragazzi non maggiorenni e quelli sopra i 18 anni hanno avuto nel vaccinarsi, perché è stato uno dei vanti della Toscana”.

Le nuove generazioni, insiste sul punto, “sono state protagoniste in questa Toscana a sua volta protagonista dell’estensione massima di vaccinazioni. È stata proprio la corsa dei giovani a vaccinarsi, quando è stato loro consentito, che ha fatto prendere consapevolezza del fatto che chi guarda al futuro non ha problemi a farsi il vaccino. E questo ha determinato anche un sussulto delle categorie più mature”.

“Ieri ci sono stati 37 mila tamponi, record assoluto, e di contagi accertati stamattina ce ne sono stati solo 225. Dobbiamo essere piu’ orgogliosi di noi in Toscana”. Ha aggiunto Giani, sempre a margine del convegno. “La Toscana, anche oggi e’ la prima regione in Italia per estensione dei vaccini – ha aggiunto Giani -. Si parlasse di questo. Cosi’ come si era stati molto puntigliosi all’inizio della macchina organizzativa della Toscana che appariva come una delle regioni che aveva maggiori difficolta’ a far ingranare il meccanismo delle vaccinazioni, oggi siamo la prima regione italiana per estensione dei vaccini con 3 milioni e quasi 10 mila vaccini somministrati su una popolazione di tre milioni e 668mila abitanti. Vorrei che ci si sentisse tutti piu’ orgogliosi perche’ non e’ solo un merito delle istituzioni, e’ un merito di tutti i cittadini della Toscana che hanno capito piu’ che altrove quanto sia importante la vaccinazione”.