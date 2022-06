Giani, bilancio sanità Toscana 2021, certificato ‘in pareggio’

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento, parlando del bilancio della sanità toscana, ha detto di essere “riuscito a far quadrare i conti” del bilancio 2021, anche se l’operazione “ha richiesto qualche sacrificio”.

“Posso esprimere la mia soddisfazione – ha detto il presidente Giani – anche se informale perché non c’è la comunicazione ufficiale, ma possiamo dire che il tavolo per la verifica dei conti dei bilanci delle Regioni ha certificato stamani che è tutto in regola per poter dire che chiudiamo in pareggio il bilancio della sanità 2021”.

L’operazione per il pareggio di bilancio, ha aggiunto il presidente Giani, “ha richiesto qualche sacrificio, anche la concentrazione di più di 400 milioni di euro da altri settori a copertura dei conti della sanità, ma noi ci rendevamo conto che era necessario per avere il giusto equilibrio per affrontare i servizi sanitari. È stato faticoso perché per ritagliare queste risorse da altri settori e da misure che hanno toccato anche altri comparti c’è voluta una capacità di fare gioco di squadra per riuscire a far quadrare i conti, ma ce l’abbiamo fatta, sono contento”.

“Questo – ha concluso il presidente della Toscana – certifica la sanità Toscana di eccellenza e con i conti in regola”.