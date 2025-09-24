Genius Loci è il festival che esprime le preziose connessioni tra contemporaneità e storia, tra modernità e il patrimonio culturale che lo straordinario complesso monumentale di Santa Croce a Firenze rappresenta per tutti noi.

L’ottava edizione si svolgerà da 24 al 28 settembre con concerti, performance e incontri che ci faranno scoprire sotto una nuova luce lo spirito del luogo. Tanti gli artisti, gli intellettuali, scrittori e musicisti impegnati. In questo podcast troverai curiosità e buone pratiche per un’esperienza consapevole e sostenibile!

Genius Loci, un’iniziativa di Controradio Club, Controradio e Opera di Santa Croce, il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025 – PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.