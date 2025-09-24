Controradio Streaming
Mer 24 Set 2025
Controradio Streaming

“Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”.
Un’esperienza consapevole

Genius Loci è il festival che esprime le preziose connessioni tra contemporaneità e storia, tra modernità e il patrimonio culturale che lo straordinario complesso monumentale di Santa Croce a Firenze rappresenta per tutti noi.
L’ottava edizione si svolgerà da 24 al 28 settembre con concerti, performance e incontri che ci faranno scoprire sotto una nuova luce lo spirito del luogo. Tanti gli artisti, gli intellettuali, scrittori e musicisti impegnati. In questo podcast troverai curiosità e buone pratiche per un’esperienza consapevole e sostenibile!
Genius Loci, un’iniziativa di Controradio Club, Controradio e Opera di Santa Croce, il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025 – PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
 

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30698Cronaca18357Politica4094Cultura & Spettacolo3817Diritti2580Sanità2524

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI