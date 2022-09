Genius Loci 2022: la passeggiata letteraria e musicale all’Abbazia di Vallombrosa

By

Firenze, è iniziata oggi (domenica 18) la rassegna Genius Loci 2022 con la Passeggiata letteraria e sonora tra Spiritualità, Storia e Natura all’Abbazia di Vallombrosa. Sulle Vie di Francesco con lo scrittore toscano Paolo Ciampi, autore de “L’Ambasciatore delle Foreste” (Arkadia) insieme alla cantattrice Anna Maria Castelli.

La passeggiata inserita nel programma di Genius Loci 2022, era a cura dell’Associazione Culturale La Nottola di Minerva in collaborazione con l’Associazione Vallombrosa – La Montagna di Firenze.

Genius Loci prosegue con il primo appuntamento in Santa Croce, martedì 20 settembre con il concerto di Angelo Branduardi per poi proseguire fino al 24 settembre.

Programma dei prossimi giorni:

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE

(Apertura ore 20:15)

BASILICA

Ore 21:15 – Angelo Branduardi in L’infinitamente piccolo

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE

(Apertura ore 19:00)

CENACOLO

Ore 19:30 – L’epifania del divino. Talk con Franco Cardini

Ore 21:15 – Anima_L

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

(Apertura ore 20:00)

CENACOLO

Ore 21:00 – L’epifania nella natura. L’epifania della natura. Performance letteraria musicale con Ilaria Gaspari e Antonio Pascale

Ore 22:15 – Markus Stockhausen e Lino Capra Vaccina con Alireza Mortazavi

SECONDO CHIOSTRO

Ore 21:15 – Gilgamesh di Fossick Project (Marta Del Grandi e Cecilia Valagussa). Performance di musica ed animazioni analogiche, per un Teatro delle Ombre contemporaneo

Ore 22:15 – Che cosa sono le nuvole. Petra Magoni e Ilaria Fantin

CAPPELLA PAZZI

Ore 20:45 / 21:45 / 22:45 – Javier Edgardo Girotto in Escenas en solo

Programma completo e prenotazioni: www.controradio.it e www.santacroceopera.it

Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce – V edizione è organizzata dall’associazione Controradio Club, Controradio e Opera di Santa Croce, in collaborazione con La Nottola Di Minerva e con il contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2022 e della Città Metropolitana di Firenze.