Galleria Accademia: capolavori si ‘raccontano’ in podcast

Nove tre le più importanti opere conservate nella Galleria dell’Accademia di Firenze prenderanno la parola per raccontarsi in un podcast che si potrà ascoltare sul sito del museo: si chiama ‘Radio Accademia’ il progetto che partirà mercoledì 16 dicembre in collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Firenze.

Sono nove le prime puntate di Radio Accademia che accompagneranno il pubblico in una visita speciale alla scoperta di particolari inediti e curiosità dei capolavori di alcuni fra

i più celebri maestri dell’arte italiana: da Giotto a Botticelli, da Pontormo a Cesare Mussini, e poi Bronzino, Fra’ Bartolomeo e Paolo Uccello. I podcast saranno pubblicati tre alla volta per tre settimane consecutive. Il progetto, nato durante il lockdown, è stato realizzato dagli studenti del corso di didattica per il museo dell’Accademia di Belle arti.

“Un progetto che vede in prima linea i giovani, gli studenti che hanno scelto di raccontare in forma di narrazione alcuni dipinti conservati nel museo – racconta la direttrice della

Galleria dell’Accademia Cecilie Hollberg -. Sono rimasta molto colpita dall’impegno e dal risultato, nove piccole storie, che avrete modo di ascoltare, che ci danno uno sguardo diverso, fresco e originale su queste opere”.

Per Claudio Rocca, direttore dell’Accademia di Belle arti “la possibilità per gli allievi di misurarsi con un museo straordinario come la Galleria dell’Accademia ha rappresentato senz’altro un’occasione eccezionale, ribadendo, inoltre, l’importanza e la fecondità di una costante collaborazione tra istituzioni”.