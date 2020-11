Gabinetto Vieusseux: riprendono le attività e ripartono le celebrazioni per il bicentenario della fondazione

Il ciclo di incontri “Le Parole” del Vieusseux si svolgerà online sulla piattaforma “Più Compagnia” dal 7 novembre fino ad aprile 2021. Nei giorni di programmazione gli appuntamenti sono previsti per le ore 11.00, per poi rimanere disponibili per le 24 ore successive.

Ogni conferenza sarà dedicata all’approfondimento di una parola tematica e a un’illustrazione attualizzata di quanto espresso dalla parola stessa, in relazione al suo significato nel nostro tempo.

“Ricominciare con le parole senza la presenza, l’interagire, le domande, il firma-copie non è uguale. Ma si deve continuare a stare nel solco del pensiero in qualsiasi modo. Così riprendono gli appuntamenti dei 200 anni con Michela Murgia e una parola importante: comunicazione. Il vantaggio è che saremo in tanti ad ascoltarla”. Sostiene la presidente del Gabinetto Vieusseux, Alba Donati.

Gloria Manghetti, la direttrice, afferma: “Le ‘parole’ di Giovan Pietro Vieusseux hanno contribuito alla formazione di una moderna coscienza italiana, mettendola in contatto con le esperienze, le innovazioni, le aspirazioni di un’Europa in trasformazione. Mai come oggi questo ciclo di conferenze si distingue per la sua drammatica attualità”.

Stefania Ippoliti, la responsabile dell’area cinema della Fondazione Sistema Toscana, dice: “La piattaforma Più Compagnia, sala virtuale del nostro cinema, è nata per essere utile al mondo dell’audiovisivo e alle istituzioni culturali fiorentine e toscane, con le quali collaboriamo da tempo. Un anniversario molto importante, quello dei duecento anni di attività del Gabinetto Vieusseux, che arriva in un anno particolarmente difficile per la vita sociale e culturale del nostro paese e del mondo, con il quale siamo orgogliosi di poter collaborare, in occasione del ciclo di appuntamenti Le Parole del Vieusseux”.