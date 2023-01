Furto a Firenze, Scippa telefonino poi getta via 85 dosi di crack. Arrestato 32enne

Firenze, polizia blocca 32enne per furto. Alle Cascine 150 identificati

Strappa il cellulare a una donna e scappa in sella alla bici. Una pattuglia della Polizia trova poco dopo il malvivente grazie all’allarme lanciato dalla vittima al 112. Così un uomo di 32 anni, è stato arrestato a Firenze con l’accusa di furto e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (ha tentato di gettare 85 dosi di crack) e denunciato per ricettazione di un altro telefonino.

Il furto è avvenuto tra il quartiere di San Jacopino e le Cascine. Il giudice ha convalidato l’arresto e a disposto la misura in carcere per il delinquente. La donna stava passeggiando quando intorno alle 15.30, tra via Bellini e via Bausi, secondo quanto emerso, è stata avvicinata dall’uomo e scippata. Poco dopo una pattuglia della squadra mobile, secondo quanto emerso, ha intercettato un uomo somigliante alla descrizione dalla vittima mentre pedalava in viale degli Olmi.

Poco prima di essere bloccato e arrestato dagli agenti, l’uomo avrebbe gettato in un cestino dei rifiuti due telefoni e un involucro. Poco dopo i poliziotti hanno recuperato un pacchetto con 85 dosi di crack e tre di ecstasy, e due cellulari, uno era quello della donna scippata poco prima, l’altro, invece, era stato rubato domenica scorsa a un anziano in via della Fonderia. La squadra mobile è ora al lavoro per verificare eventuali responsabilità dell’indagato in altri episodi simili a quello avvenuto ieri.

L’intervento si inserisce in un’attività di controllo della polizia tesa a prevenire e contrastare gli scippi di cellulari avvenuti nelle ultime settimane: le più recenti localizzazioni dei telefoni rubati a Firenze individuano proprio le Cascine. Negli ultimi due giorni, gli agenti delle volanti hanno identificato 150 persone e sequestrato, grazie ai cani antidroga, oltre 1,5 chili di hashish e marijuana.