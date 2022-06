Furti in Versilia: arrestato operaio edile per colpo da 50mila euro e un ladro di negozi

Versilia – L’operaio edile di 34 anni è stato arrestato per un furto da 50mila euro in una casa di Pietrasanta. A Viareggio, invece, arrestato un uomo di 52 anni per furti in negozi.

Attività delle forze dell’ordine contro i furti in Versilia. I carabinieri, con indagini mirate dopo il furto in una casa di Pietrasanta, hanno scoperto e denunciato un operaio edile di 34 anni di Lucca: dopo averlo individuato, lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare trovandolo in possesso di tutta la refurtiva rubata qualche settimana prima, fra cui diversi orologi Rolex e numerosi preziosi. Il 34enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria della Versilia. Le indagini sono partite dalla denuncia del proprietario che aveva subito un furto nella sua abitazione all’inizio di giugno, per un valore di oltre 50.000 euro tra gioielli e orologi. Li custodiva in una stanza. In poco tempo i sospetti sono ricaduti su alcuni operai edili che avevano effettuato dei lavori di ristrutturazione nell’abitazione. Tra questi i carabinieri hanno stretto il campo attorno ad uno di loro e ieri hanno fatto scattare il blitz.

Sempre in Versilia, per la precisione a Viareggio (Lucca), invece, la polizia ha arrestato un 52enne italiano dopo vari furti compiuti nel giro di poco tempo. Gli agenti del commissariato sono prima intervenuti al Bagno ‘Nettuno’ per due individui che stavano trafugando delle biciclette. Dopo vari giri in zona, una pattugliane ne ha rintracciato uno in viale Regina Margherita, all’altezza di un negozio di abbigliamento. Lo stesso individuo aveva in braccio sei camicie di colore nero per un valore totale di 354 euro 354 rubate dallo stesso negozio. Non solo, ma gli venivano trovati addosso anche alcuni pezzi di bigiotteria appena trafugati da un altro negozio vicino, infine è stato pure ricostruito che prima aveva tentato di rubare delle scarpe in un negozio di articoli sportivi. La razzìa si è conclusa negli uffici del Commissariato di polizia dove il 52enne è stato arrestato.