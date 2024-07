Furti in appartamento: scoperti avvisi sulle porte per chiuderle senza mandate

Furti in appartamento a Firenze- Un avviso attaccato sulle porte delle abitazioni affittate a turisti stranieri con sopra scritto in inglese “molto importante non chiudere la porta con la chiave dall’esterno” sembrerebbe essere uno degli ultimi ritrovati dei ladri d’appartamento.

Un avviso trovato attaccato sulle porte di abitazioni affittate a turisti stranieri con scritto in inglese: ‘Molto importante non chiudere la porta con la chiave dall’esterno’: per la polizia fiorentina sembrerebbe essere uno degli ultimi ritrovati dei ladri d’appartamento. Non mettendo le mandate, si spiega dalla Questura, gli stessi inquilini renderebbero più agevole il lavoro degli scassinatori che con una semplice lastra possono aprire in pochi attimi le serrature. IL nuovo stratagemma per agevolare i furti in casa è stato scoperto ieri pomeriggio dai poliziotti dopo aver fermato due giovani sospettati proprio di un consistente furto in un appartamento del centro storico fiorentino affittato a turisti: la polizia ha recuperato e restituito alle vittime un’ingente refurtiva. L’attenzione dei Falchi, la sezione della Squadra mobile specializzata nel contrasto al crimine diffuso, è ricaduta su una coppia uscita dal portone di un palazzo in via del Moro poi seguita. I due, identificati per una ventenne e un sedicenne, sono stati fermati quando arrivati in via del Giglio il minorenne ha aperto un voluminoso zaino che portava sulle spalle risultato contenere diverse paia di scarpe (qualche migliaio d’euro il valore commerciale), portate via da un appartamento dello stabile di via del Moro abitato da alcune turiste statunitensi. Dallo stesso zaino sono inoltre saltati fuori 3 cacciaviti a taglio e 2 chiavi inglesi, mentre nella borsa della 20enne c’erano un paio di forbici e una lastra in plastica, simile a quelle che si usano in casi di emergenza, per aprire le porte senza mandate quando si resta chiusi fuori casa senza le chiavi. Nel caso di via del Moro le inquiline avrebbero confermato di aver lasciato la loro abitazione senza chiudere a chiave seguendo in buona fede le indicazioni riportate su un foglio di carta trovato attaccato sulla loro porta. Di questa sorta di avvisi i Falchi ne hanno trovati poi almeno due nello stesso edificio. L’appello ora della Questura ai turisti stranieri e a tutti i cittadini è di chiudere sempre a chiave la porta di casa. Per la 20enne è scattato l’arresto, fermo per identificazione e denuncia per il minore. Ringraziamenti sono stati rivolti agli agenti dalle tre turiste.

L’appello della Polizia di Stato ai turisti stranieri – ma anche a tutti i cittadini – è “PAY ATTENTION! LOCK UP THE DOOR OF YOUR APARTMENT!” ovvero “Attenzione! Chiudi sempre a chiave la tua porta di casa”.