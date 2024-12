www.controradio.it 🎧Fuortes: Maggio Fiorentino supera del 40% previsione vendite Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:15 Share Share Link Embed

Il dittico Mavra/Gianni Schicchi di  Igor Stravinskij/Giacomo Puccini (in scena dal dal 15 dicembre 2024 al 22 dicembre 2024) chiude un anno estremamente positivo per il Maggio Musicale Fiorentino : dai biglietti 3,6 milioni invece dei 2,6″ previsti

“E’ un finale di stagione al di là delle mie più rosee aspettative. Finanziariamente siamo molto tranquilli ma principalmente la cosa molto positiva è stata la risposta del pubblico. Abbiamo superato del 40% le stime che avevamo fatto su quest’anno. Chiuderemo sui 3,6 milioni rispetti ai 2,6 circa che erano stati previsti, come biglietti”. Lo ha detto il sovrintendente del Maggio, Carlo Fuortes , alla presentazione alla stampa del “dittico” Mavra/Gianni Schicchi.

Per Fuortes, “è ottima fin qui la risposta del pubblico. La prossima stagione è partita benissimo come vendite. Il pubblico vede che il Maggio sta cambiando passo e reagisce a questo in modo molto positivo. Non c’è nessuna possibilità ormai, essendo dicembre, che non chiudiamo in utile anche il 2024”.

Quanto alla nomina del prossimo direttore artistico, Fuortes non esclude di poterne nominare uno già di grande prestigio: “è successo in passato a Muti, Abbado, Mehta, credo sia una buona tradizione che debba essere ripresa

Intanto dal 15 al 22 dicembre il Teatro le Maggio ospita il dittico Mavra/Gianni Schicchi di  Igor Stravinskij/Giacomo Puccini. La recita del 20 dicembre 2024 sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3.

NELL’AUDIO IL SOVRINTENDETEÂ CARLO FUORTES