“Frankenstein Junior” di Mel Brooks 🎧

In occasione del 50° anniversario di Frankenstein Junior, capolavoro di Mel Brooks e Gene Wilder, esce per Gremese, nella collana “I migliori film della nostra vita”, una monografia firmata da Giampiero Frasca. L’intervista a cura di Pierluigi Megahertz

Uscito nelle sale il 15 dicembre 1974, Frankenstein Junior non è solo un film, ma un autentico fenomeno culturale che ha segnato la storia del cinema parodistico e consacrato il genio comico di Mel Brooks e Gene Wilder. La pellicola, nata come rilettura in chiave americana anni Settanta dei classici horror degli anni Trenta, si è trasformata in un cult immortale grazie all’attenzione ai dettagli di Mel Brooks, all’irresistibile comicità di Gene Wilder e alla colonna sonora impeccabile di John Morris.

Nel corso degli anni, le sue battute iconiche, i personaggi indimenticabili – come Igor, interpretato da Marty Feldman, e Frau Blücher, portata sullo schermo da Cloris Leachman – e il suo stile inconfondibile sono entrati a far parte della cultura popolare, diventando un punto di riferimento per generazioni di spettatori.

La pellicola, che ha venduto oltre 500.000 copie in DVD solo in Italia, resta il classico di maggiore successo dell’home video italiano e continua a essere celebrata nelle sale di tutto il mondo; un’opera che continua a ispirare e divertire, dalle proiezioni in versione restaurata alle celebri battute che ancora oggi campeggiano su poster e t-shirt.

Giampiero Frasca, in questa monografia, ripercorre la genesi e la realizzazione del film, analizzandone i segreti del successo e accompagnando i lettori in un viaggio dietro le quinte, arricchito da un apparato iconografico di oltre 200 immagini curate da S. Tarditi. Con una scrittura brillante e coinvolgente, Frasca invita il lettore a condividere un percorso fatto di risate, ricordi e riflessioni. Il libro è disponibile nelle librerie e nei principali store online.