Franchi: incontro con commissione, Nardella “giuria di altissimo livello”

Franchi: il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente e il direttore della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori e Gabriele Gori, hanno ricevuto i membri della commissione internazionale incaricata di scegliere il progetto migliore per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

“E’ una commissione di altissimo profilo a livello internazionale quella che sta esaminando i 31 progetti per il nuovo stadio Franchi e per il recupero e il rilancio dell’intera area di Campo di Marte – ha dichiarato Nardella -. Desidero ringraziare ciascuno dei membri della giuria per l’impegno con cui stanno affrontando questo compito. Siamo riusciti a mettere insieme personalità di primo piano in tutti i settori e le discipline fondamentali per valutare ogni singolo aspetto di un progetto così complesso.

Tutto sta procedendo nei tempi stabiliti ed entro metà marzo vedremo come sarà il nuovo stadio della nostra città”. Il sindaco, pur affermando l’impossibilità a far parte della commissione proprio per il suo ruolo da primo cittadino, ha voluto specificare che i lavori si stanno svolgendo “in un clima di collaborazione e serietà”.

Il 2 novembre è il termine ultimo per ricevere la presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado, il 6 dicembre il termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per il secondo grado. Il 1 febbraio 2022 è invece la scadenza per la ricezione dei progetti preliminari: entro i primi 15 giorni di marzo, come ricordato da Nardella, sarà proclamato il vincitore.