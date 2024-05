www.controradio.it 🎧 RiBella Firenze candida sindaca Francesca Marrazza, 'no tram' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:53 Share Share Link Embed

Le Comunali a Firenze si arricchiscono di una nuova lista civica, ‘RiBella Firenze’, che ha indicato Francesca Marrazza come candidato a sindaco. Marrazza, che nel 2019 si candidò con Fdi, è presidente del comitato di Campo di Marte e ha spiegato di esser scesa in campo perché si possa uscire “dalle logiche di partito e dalla guerra fratricida tra destra e sinistra.

La speranza è che i cittadini, stanchi di questi continui ‘teatrini’, con noi trovino una casa e risposte concrete sui programmi”. Proprio nel programma, ha affermato Marrazza, “la cosa per cui ci batteremo di più sarà per il viale dei Mille che deve rimanere libero, non vogliamo qui il passaggio della tramvia. L’idea di distruggere i viali è fuori moda e la tramvia non è il mezzo giusto per questi spazi. Inoltre abbiamo un piano casa e sul tema ambientale vogliamo che il verde venga curato. Gli alberi sono la ricchezza e la salute della città: i viali di Firenze perderanno 900 alberi per la tramvia e questo è inammissibile”. Tra i punti cardine del programma anche “la sicurezza perché senza sicurezza non c’è libertà” e lo stadio Franchi “che ormai è la novella dello stento. È stato smontato un pannello e poi non si è visto più niente. Lo stadio a Campo di Marte è croce e delizia: ci può stare a patto che venga organizzato il traffico perché non può essere tutto sulle spalle dei residenti”. La lista, ha concluso Marrazza, “è nata dall’esperienza dei comitati che abbiamo vissuto tutti insieme, i partiti politici non ci hanno dato ascolto. Ci siamo volutamente candidati come indipendenti, non vogliamo appoggi da nessuno e non appoggiamo nessuno”.