‘Forum della sostenibilita’: alle Murate per costruire una Toscana sostenibile

Cittadini e associazioni per costruire insieme una Toscana sostenibile. Questo e’ l’intento del Forum della sostenibilità, l’iniziativa che sabato 19 ottobre (dalle 9 alle 13) si svolgera’ presso il complesso delle Murate-piazza delle Murate. 5 saranno i tavoli tematici organizzati: cambiamenti climatici ed energia, Smart city, Mobilità, Verde urbano, Economia Circolare.

Il Forum della sostenibilita’ e’ organizzato dalla Regione Toscana con la partecipazione della vice capogruppo del Pd Monia Monni, rappresentanti del Comune, associazioni, e cittadini. Ogni tavolo sarà guidato da esperti in cui si presenteranno proposte concrete su ciò che può fare la Toscana ma anche i cittadini. Parteciperanno, cittadini, associazioni, referenti istituzionali per una Toscana sostenibile.

La discussione tradizionale sarà affiancata dagli Smart Poll, un’attività partecipativa innovativa. In tempo reale infatti il lavoro dei tavoli sarà trascritto dai coordinatori su delle slide condivise in cloud, in modo che i facilitatori possano avere il materiale per svolgere al meglio la restituzione finale. Finiti i lavori dei tavoli, attraverso il proprio smartphone ogni cittadino può partecipare in diretta ad un sondaggio, trasmesso in tempo reale, sui temi trattati durante l’evento.