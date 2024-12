www.controradio.it 🎧 Fondazione Toscana Spettacolo: “Il teatro a km zero”. Presentate le attività 2024/25 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:44 Share Share Link Embed

Spettacoli, formazione, progetti sociali per stagioni teatrali accessibili e raggiungibili da tutti. E’ la “democrazia culturale” che la Fondazione Toscana Spettacolo onlus promuove da anni portando il teatro a oltre due milioni di cittadini del territorio regionale. E per le prossime stagioni riflettori puntati su inclusione, universo femminile e giovani talenti under 35.

Attenzione per la specificità dei territori e dei pubblici, inclusione, parità di genere e valorizzazione dell’universo femminile. Sono questi i pilastri della prossima stagione 2024/2025 messa in campo da Fondazione Toscana Spettacolo, che da oltre trentacinque anni coinvolge quasi duecento fra teatri e spazi meno convenzionali – come musei e biblioteche, senza dimenticare le scuole, i palcoscenici all’aperto di piazze, ville, parchi e giardini, per fare in modo che il Teatro raggiunga tutti. Una vera “democrazia culturale” che grazie alla partecipazione di una ottantina di Comuni, grandi e piccoli, del territorio regionale, avvicina le persone alla più nobile delle arti, quella che mette in scena la vita e diventa luogo di socialità e condivisione.

Un obiettivo raggiunto grazie ai prezzi accessibili (ottime riduzioni con Unicoop – circuito FTS del Biglietto Futuro under 30, carta dello studente), ai progetti sociali e comunitari e di formazione.

Molti i nomi noti che calcheranno le scene, come Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, Pamela Villoresi, Lunetta Savino, Virginia Raffaele e molte altre. Si spazierà dai classici (Molière, Pirandello, Tolstoj, Cechov, Beckett, Ionesco, Artistofane, Sofocle, eccetera) alla drammaturgia moderna, con Stefano Massini, Emma Dante, Michela Murgia, Nicola Lagioia, Viola Ardone, Rosella Pastorino, Mattia Torre, solo per citarne alcuni.

Tra i titoli più significativi: il “Mein Kampf” di e con Stefano Massini, “Ciarlatani” di Pablo Remòn con Silvio Orlando, “Amanti” di Ivan Cotroneo, “456” di Mattia Torre, “La Madre” di Florian Zeller con Lunetta Savino, “Storie che so essere vere” di Andrew Bovellper, “Capitolo Due” di Neil Simon.

Saranno 77 i Comuni coinvolti, 178 compagnie, 79 delle quali toscane. Ben 347 gli spettacoli programmati fino alla primavera, per un totale di 693 recite, di cui 146 dedicate al teatro “per ragazze/i”.