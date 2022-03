🎧 Fondazione CR Firenze: 16,9 mln per progetti culturali e iniziative di solidarietà Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:42 Share Share Link Embed

Accolto il 67% delle richieste di contributo, in media ogni progetto sarĂ finanziato per oltre la metĂ del suo budget da Fondazione CR Firenze

Sono 301 i progetti che saranno sostenuti da Fondazione CR Firenze con oltre 9,91 milioni di euro nell’ambito del settore Arte che coinvolgeranno oltre 400 mila persone di cui 50 mila minori. A questi si aggiungono 200 progetti di solidarietà , che andranno a incidere sul benessere di 600 mila persone, che saranno sostenuti con altrettanti 6,98 milioni di euro.

Dagli spettacoli teatrali alle grandi rassegne cinematografiche, dai restauri del patrimonio artistico del territorio, alle iniziative culturali per bambini: un impegno, che alimenta il mondo artistico e culturale, e la grande rete di solidarietĂ dei territori di Firenze, Grosseto e Arezzo, approvato dal Consiglio di Amministrazione che ha accolto il 67% delle 688 richieste di contributo arrivate alla Fondazione ai bandi ordinari dedicati a due dei cinque settori di riferimento della Fondazione, oltre alle erogazioni a soggetti istituzionali. Gli esiti sono stati presentati oggi dal Presidente della Fondazione CR Firenze, presenti il sindaco di Firenze Dario Nardella, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti.

“Con l’approvazione dei contributi per questi progetti – afferma Luigi Salvadori, Presidente di Fondazione CR Firenze – andiamo a tenere vivo un tessuto culturale e artistico, e di solidarietà , che è patrimonio di tutti. Oltre alle importanti erogazioni istituzionali, la Fondazione sceglie di farsi carico di progetti e iniziative di operatori anche minori, che contribuiscono a rendere il nostro territorio così vivace da un punto di vista culturale e inclusivo se si guarda invece al Terzo Settore. Un importante sostegno che ogni anno conferma l’importanza data a questi due settori. Ci sentiamo di ringraziare le tante maestranze e gli operatori impegnati ogni anno nel rinnovare programmazioni e creare nuove iniziative in grado di appassionare le nostre comunità . E un ringraziamento alle associazioni del territorio che si occupano dei più fragili, garantendo loro di affrontare con più strumenti la complessità della vita che sono chiamati ad affrontare”.

Per quanto riguarda la cultura, il sostegno interessa trasversalmente entrambi suoi segmenti: quello dell’Arte e attività culturali e quello della Tutela e Valorizzazione del patrimonio storico artistico. Un settore che negli ultimi 4 anni ha ricevuto quasi 50 milioni di euro di contributi con oltre 1400 progetti accolti.

ARTE E ATTIVITĂ€ CULTURALI

Fra i soggetti istituzionali sostenuti ricordiamo: Fondazione Palazzo Strozzi di cui la Fondazione è main sponsor, Maggio Musicale, Compagnia Virgilio Sieni, Fondazione Teatro della Toscana. Nell’ambito del segmento “Arte e attività culturali”, il maggior numero di richieste di contributo accolte (124) riguarda quelle relative al sostegno dello spettacolo dal vivo: il Teatro, con 66 soggetti ai quali è destinato il contributo più alto, pari a 972 mila euro, a cui seguono la Musica (45) e la Danza (13) con un contributo complessivo pari a 798 mila euro. Tra i soggetti sostenuti sul territorio fiorentino ricordiamo i principali teatri, fondamentali presidii culturali di quartiere, dal centro alle periferie: a Firenze, fra i tanti il Teatro di Rifredi, il Teatro Puccini, il Teatro delle Piagge, Teatro Cantiere Florida. Fra le compagnie teatrali: il Teatro delle Donne, Chille de la Balanza, Krypton, Pupi di Stac, Cantiere Obraza. Fra i progetti che vedono protagonista la Musica ricordiamo: il sostegno a prestigiose stagioni annuali di concerti, fra cui quelli realizzati dall’Associazione Amici della Musica Firenze, dal Musicus Concentus, l’Orchestra da Camera Fiorentina; ancora il sostegno a importanti festival di musica dal vivo tra cui il Firenze Jazz Festival, il MUSART Festival in Piazza SS. Annunziata, l’Estate Fiesolana. Anche per il comparto Danza ricordiamo: Fabbrica Europa e il Florence Dance Festival. Tra le attività a sostegno del comparto Cinema e audiovisivo: la rassegna “Schermo dell’arte Film Festival”, il Festival dei Popoli e i tanti festival di cinema straniero tra cui il “Florence Korea Film Festival” il “Middle East Now”, il “River to River Florence Indian Film Festival”.

Sempre nell’ambito del segmento “Arte e Attività culturali”, delle circa 60 richieste di contributo accolte nei territori di Arezzo e Grosseto, si ricorda in particolare il sostegno a importanti festival, che garantiscono un’animazione culturale di eccellenza: il Kilowatt Festival, il Cortona On The Move, il Gray Cat Festival, il Festival di Maremma. Ricordiamo inoltre il supporto all’Associazione Casermarcheologica e alla Fondazione Luciano Bianciardi di Grosseto in occasione del centenario dalla nascita.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO

Fra i soggetti istituzionali sostenuti ricordiamo le storiche istituzioni culturali di Firenze: la Crusca, la Colombaria, il Gabinetto Vieusseux, l’Accademia delle Arti e del Disegno. Nell’ambito del segmento “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico” la maggior parte dei progetti accolti riguarda i 31 interventi urgenti di restauro per la conservazione di beni immobili di interesse storico artistico. Tra le chiese e i luoghi di culto che saranno oggetto di interventi di restauro ricordiamo: il sostegno al restauro delle facciate e della torre campanaria della Chiesa di San Remigio a Firenze; la riqualificazione degli spazi pastorali della Rotonda di Settignano; gli interventi conservativi per la Canonica della Parrocchia di San Bartolo a Cintoia; il progetto di messa in sicurezza della Biblioteca storica del Seminario Maggiore Fiorentino; gli interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa di San Biagio a Petriolo, il restauro delle chiese del Mugello lesionate dal terremoto. Tra i luoghi d’arte citiamo invece il progetto di restauro conservativo dell’Emiciclo del Cimitero agli Allori di Firenze e quello a sostegno del restauro della Fonte della Fata Morgana a Bagno a Ripoli.

Seguono poi 19 progetti dedicati al sostegno e alla valorizzazione di musei e luoghi d’arte, come ad esempio l’ammodernamento e riqualificazione di musei quali: Museo Galileo, Osservatorio Ximeniano, Fondazione Scienza e Tecnica, e i 18 progetti accolti a favore di archivi, biblioteche ed istituti per la conservazione del patrimonio archivistico e documentario.

Sempre nell’ambito del segmento “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico”, delle 23 richieste di contributo accolte nei territori di Arezzo e Grosseto, si ricorda il sostegno ai progetti di restauro e manutenzione conservativa dell’Oratorio della Madonna contro il Morbo di Poppi e della cantoria della Chiesa della Fraternita di Foiano della Chiana, oltre a quello per l’abbattiamo delle barriere architettoniche del Baluardo Fortezza medicea con il suo Cassero senese a Grosseto.

SOLIDARIETĂ€

Per quanto riguarda il settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, ricordiamo i principali beneficiari istituzionali: Villa Lorenzi, Caritas, ODA, Artemisia, File e Fondazione Case Uso Indigenti. Per i progetti presentati con i bandi ordinari è stato deliberato un importo medio di 23 mila euro a progetto. Sono varie le categorie di intervento, prima fra tutte quella del disagio socio-economico per cui sono stati stanziati 1,2 milioni di euro a sostegno di 49 progetti. Grande attenzione alla disabilitĂ che conta 50 progetti finanziati e al sostegno di donne minori (43 progetti) e anziani e malati (35 progetti). Fra i progetti piĂą importanti troviamo Casa Marta – Hospice Pediatrico, centro per le cure palliative pediatriche specializzato nell’accoglienza di bambini affetti da patologie cronico-complesse con diagnosi di incurabilitĂ . Ancora il sostegno al Banco Alimentare per la Toscana che raggiunge oltre 118 mila persone indigenti. Fra i beneficiari la ComunitĂ di Sant’Egidio, che proseguirĂ le attivitĂ di assistenza verso le fasce fragili della popolazione su un duplice binario: da un lato attraverso le attivitĂ ordinarie legate all’assistenza ai senza fissa dimora, verso le persone affette da disabilitĂ e attraverso la scuola di italiano per i migranti, dall’altro attraverso il proseguimento degli interventi legati alla ristrutturazione di Villa Potter che prevede la creazione di un centro destinato a realizzare attivitĂ di accoglienza residenziale. L’Associazione Trisomia 21, centro di eccellenza di assistenza rivolto alle persone con sindrome di Down e disabilitĂ intellettiva. L’Associazione Cattolica al Servizio della Giovane a cui la Fondazione ha deliberato un contributo straordinario per far fronte alle spese di ristrutturazione degli spazi che ospitano le attivitĂ rivolte a soggetti in forte disagio socio-economico (donne soli con figli). Associazione Pianeta Elisa, centro di riabilitazione, situato a Borgo San Lorenzo, destinato alle persone affette da disabilitĂ sia psichica che motoria. Infine, l’Associazione Astrolabio che assiste circa 220 minori affetti da autismo e plurihandicap grave. I soggetti del Terzo Settore negli ultimi quattro anni hanno ricevuto contributi pari a 48 milioni di euro con circa 1500 progetti finanziati.

Per quanto riguarda la solidarietà , inoltre, sono 17 i progetti del Terzo Settore che avranno un contributo nel territorio aretino, per un totale di 164 mila euro stanziati (pari al 63% delle richieste arrivate). Sono invece 10 quelli nel grossetano (pari al 50% delle richieste) che saranno finanziati con un importo di 140 mila euro. Il Comune di Grosseto ha ricevuto in particolare un sostegno importante per la gestione del nuovo condominio solidale nell’ex casa dello studente. Un progetto che mira a offrire alloggi a giovani coppie e anziani soli nel segno della solidarietà intergenerazionale. Nel territorio aretino da segnalare il sostegno dato a Oxfam Italia Intercultura che intende sviluppare un progetto in grado di promuovere azioni che favoriscano il rafforzamento di una sanità di prossimità .

“La collaborazione con la Fondazione CR Firenze va avanti da molti anni e si consolida sempre di piĂą – sostiene il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Firenze ha tantissime associazioni culturali e di volontariato, una ricchezza di cui andiamo fieri. Sostenere questi due settori crea un’osmosi positiva: le attivitĂ culturali infatti hanno sempre ricadute sociali perchĂ© agiscono come antidoto a marginalitĂ , degrado e insicurezza, e il volontariato può essere leva contro le disuguaglianze, come abbiamo sperimentato durante la pandemia e adesso con la guerra”.

“Voglio esprimere grande soddisfazione per i finanziamenti arrivati dalla Fondazione CR Firenze – afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La Fondazione è infatti sempre in prima fila per dare un supporto concreto nella realizzazione di progettualità che fanno bene a tutto il territorio. Si tratta davvero di una collaborazione preziosa in ambiti come la cultura e il sociale, vitali per la ripresa e il rilancio congiunturale”.

“Molte delle iniziative che abbiamo realizzato sono state possibili grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e prezioso è il supporto alle associazioni di volontariato, di terzo settore e culturali del nostro territorio – afferma Lucia Tanti, vicesindaco di Arezzo – Arezzo punta ad una sempre piĂą forte collaborazione tra pubblico e privato e scommette sul rapporto con Fondazione CR Firenze e sul sistema delle Fondazioni. A nome del sindaco Ghinelli e del Comune di Arezzo, un ringraziamento particolare al Presidente Luigi Salvadori, al Direttore Gabriele Gori per la grande disponibilitĂ e il vero investimento che hanno fatto e faranno nella nostra CittĂ . Grazie anche al nostro rappresentante nella Fondazione Luigi Lucherini”.