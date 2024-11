www.controradio.it Firenze, un piano da cento milioni per completare il restauro del Franchi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed

Firenze, un piano da cento milioni per completare il restauro del Franchi :La Fiorentina verserebbe il 50% in cambio di una concessione quarantennale e del controllo totale sui lavori. Per completare il piano serve un accordo tra Regione, Stato e Comune di Firenze.

Prende forma un piano per dare l’ossigeno necessario al completamento del restyling dello stadio di Firenze Artemio Franchi. Questione annosa e dibattuta da anni e per anni e che oggi potrebbe trovare una sintesi. Al centro delle preoccupazioni della Sindaca di Firenze Sara Funaro che mise mano al file praticamente appena eletta, il piano consisterebbe in quanto segue. Servono cento milioni di euro. La Fiorentina sarebbe disponibile a metterne la metà, ma in cambio pretenderebbe una convenzione di quarant’anni e il controllo totale sui lavori. Il resto spetterebbe allo Stato, alla Regione Toscana e al Comune di Firenze. Restyling fase due, con la formula del Project financing, un ruolo da protagonista della Società sportiva. Obiettivo: essere pronti per gli Europei del 2032. Torna dunque la parola d’ordine “fast” tanto cara al Presidente della Fiorentina Rocco Commisso e anche ai tifosi. Si parla di finire entro il 2029 e di allargare la capienza a 35mila posti entro il 2026, anno del centenario della costruzione dello stadio “Franchi”. Di sicuro i tifosi non ne vogliono sapere di andare a vedere la Fiorentina allo stadio “Castellani” di Empoli, anche se questo potrebbe velocizzare il lavori. Ne sapremo di più dopo il 3 dicembre, giorno dell’incontro con la Prefetta di Firenze Ferrandino con tutti gli attori coinvolti in questo processo che sembra adesso avere una accelerazione. I tempi dei ricorsi della Fiorentina contro i lavori, ora sembrano lontani.