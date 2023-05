Firenze, tenta di gettarsi nell’Arno, salvato dai carabinieri

Firenze, tenta di gettarsi in Arno dal ponte Vespucci, trentottenne tratto in salvo da due carabinieri.

È accaduto stamattina intorno alle 10. I due militari, in servizio alla sezione scorte del reparto servizi magistratura di Firenze, stavano raggiungendo il consolato statunitense quando hanno visto un uomo che stava scavalcando il parapetto e lo hanno afferrato per le braccia.

Il trentottenne, senza fissa dimora, secondo quanto emerso, avrebbe cercato di divincolarsi per lanciarsi nel fiume, ma è stato persuaso a desistere dal suo intento. I due militari hanno chiamato anche il 118. Il trentottenne non ha spiegato il motivo del suo gesto ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Santa Maria Nuova.