Firenze: ‘spaccata’ vetrata di un parrucchiere

Firenze, si è verificato un furto nei pressi di Via Galliano. La vetrina di un negozio di un parrucchiere è stata distrutta per poter accedere nel salone e rubare.

Il fatto è stato denunciato dalla titolare dell’attività ai carabinieri. I malviventi, per entrare nel salone di bellezza del parrucchiere, hanno spaccato e infranto la vetrata dell’ingresso. Una volta dentro, i ladri hanno frugato per tutto il negozio e rubato il fondo cassa presente, che ammontava a circa 100 euro, un cellulare e 15 piastre per capelli. Sul posto, oltre ai carabinieri del Radiomobile sono intervenuti quelli della Sezione investigazioni scientifiche per il sopralluogo.

Al momento le indagini sono ancora in corsi e gli uomini dell’arma stanno provvedendo a visionare i video del sistema di videosorveglianza.