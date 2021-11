Firenze, sabato Ispro, Rotary e Lilt in piazza per prevenzione tumore seno

Al via la terza edizione 2021 del progetto “Prevenzione tumore al seno”, anche quest’anno organizzato dal Rotary Club Fiesole con l’aiuto della Fondazione Rotary e in collaborazione con Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) e Lilt di Firenze.

Questa nuova edizione del progetto (che è un ‘district grant’ in quanto si avvale di una sovvenzione distrettuale) si terrà sabato prossimo 13 novembre a Villa delle Rose, sede di Ispro, in via Cosimo Il Vecchio 2, a Firenze.

Sarà una giornata interamente dedicata alla prevenzione tramite una serie di iniziative diversificate, che si svolgeranno già a partire dalla mattina.

Sono infatti previsti: attività ambulatoriale di mammografia in orario 9-13 e 14-18; conferenze di educazione alla prevenzione oncologica su “Alimentazione e movimento per la prevenzione dei tumori”, “Lotta al tabagismo” (Sala Incontri: prima edizione in orario 10-13, seconda 2 edizione dalle 15 alle 18); attività, non sanitaria, di riabilitazione oncologica; lezioni dimostrative di rilassamento, di gruppi di sostegno in oncologia, di tai chi chuan e di ginnastica posturale nella riabilitazione oncologica (in palestra dalle 9 alle 13).

“La Toscana è sempre stata molto sensibile a queste problematiche di salute, che finiscono per coinvolgere non solo la persona colpita, ma l’intera famiglia – commenta il presidente Eugenio Giani -. Apprezziamo quindi molto iniziative di screening e di sensibilizzazione sul tema come queste, che nascono dalla stretta collaborazione di realtà associative come il Rotary, che opera con spirito di servizio sul territorio, e la Lilt fortemente impegnata sul fronte della prevenzione delle malattie oncologiche in stretta sinergia con Ispro, il nostro centro di eccellenza per la diagnosi e cura di queste patologie”.

“Ringrazio il Rotary per aver organizzato questa preziosa giornata – afferma l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini – perché la prevenzione salva la vita e va promossa e sostenuta con forza sia in azioni che in ‘cultura’. La Toscana ne ha fatto un principio cardine delle proprie politiche sanitarie e può contare su un istituto dedicato alla prevenzione oncologica, anche sede dell’osservatorio nazionale di screening. È importante che le donne che hanno effettuato lo screening vengano prese in carico in modo efficace attraverso la nostra rete delle cosiddette breast unit, centri di senologia multidisciplinari, pilastro del servizio sanitario regionale, che garantisce qualità e diritti”.

“La prevenzione è molto importante, favorisce una diagnosi precoce, cure tempestive e mirate, e soprattutto una migliore prospettiva di guarigione delle donne con patologia tumorale al seno – spiega il direttore generale di Ispro Gianni Amunni -. La pandemia da Covid ha messo in grande difficoltà anche le nostre attività di screening oncologici, che in questi ultimi mesi abbiamo sostanzialmente recuperato, per continuare a investire sempre di più su questo fronte. L’open day di sabato prossimo consente di aprire le porte di Ispro alla nostra comunità e offrire un programma variamente articolato di screening e approfondimenti per l’intera giornata”.

“Questa iniziativa è importantissima – sottolinea Susanna Bausi, vice presidente della Lilt di Firenze – la prevenzione può salvare la vita. Noi siamo fortemente impegnati sul territorio anche con attività di riabilitazione oncologica che accompagnano le donne lungo il loro percorso di vita, aiutandole a rinascere e a recuperare nuovamente la loro dimensione femminile. La sanità pubblica di qualità, come quella garantita da Ispro e dalla sua rete oncologica, è fondamentale per le donne che devono confrontarsi con il tumore al seno e intraprendere un percorso assistenziale adeguato, anche di supporto psicologico, per rinascere nuovamente più forti di prima. Ringrazio tutti gli attori di questo progetto così significativo, che fa sentire meno soli i pazienti oncologici”.

“Il nostro vuole essere un piccolo contributo alla sensibilizzazione sull’importante e fondamentale tema della prevenzione, sollecitando l’impegno delle donne a sottoporsi agli screening e agli esami di controllo, raccomandati per la diagnosi precoce – spiega Pietro Belli, presidente del Rotary Club Fiesole -. Anche quest’anno, dopo la pausa imposta dalla pandemia, il nostro Rotary ha deciso, quindi, di riprendere il progetto ‘Prevenzione Tumore al Seno’ in collaborazione con Ispro e Lilt di Firenze, grazie al determinante finanziamento della Rotary Foundation e alla partecipazione di un nutrito gruppo di altri Rotary Club fiorentini, che ringrazio per aver aderito prontamente e con entusiasmo all’iniziativa. Per l’edizione di quest’anno diversamente dalle due precedenti, dove veniva allestita un’unità mobile in una piazza centrale di Firenze, abbiamo l’onore e il piacere di essere ospitati da Ispro, nella loro sede di Villa delle Rose, dove, oltre alle mammografie, verrà offerta una gamma più ampia di servizi. Mai come adesso – prosegue – è importante recuperare il tempo e le energie, giustamente e prioritariamente impiegate per combattere il Covid19, e ridare un’adeguata e meritata attenzione a temi come la prevenzione al tumore al seno, che rimane sempre una malattia che colpisce tante donne (e anche gli uomini, seppur in una percentuale molto più contenuta), confermandosi come il tumore più diffuso tra la popolazione femminile. Ringrazio il presidente Giani e l’assessore Bezzini per il sostegno offerto nel promuovere questa nostra iniziativa al servizio della comunità”.

Per la partecipazione alle conferenze (16 persone massimo per ogni edizione) e alle lezioni dimostrative di riabilitazione (4 persone per ciascun corso previsto) è necessaria la prenotazione e il possesso della certificazione green pass. Tale certificazione non è richiesta per le utenti che prenoteranno la mammografia.

Per le prenotazioni degli esami mammografici e per gli altri eventi occorre telefonare al numero 055/576939, dal lunedì al venerdì, in orario 9-13.30. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al prossimo 11 novembre.

Le mammografie sono riservate alle donne con un’età superiore ai 40 anni, in possesso di richiesta medica di “mammografia per prevenzione oncologica” ed è previsto il pagamento del ticket se dovuto.

Come noto, il tumore al seno è la prima neoplasia più frequente in assoluto nella popolazione femminile e anche se la mortalità è in continuo calo, rimane ancora la prima causa di decesso per patologia oncologica per le donne nel nostro Paese.

Da qui la realizzazione di questo progetto di prevenzione, reso possibile grazie ai Rotary Club di: Fiesole (capofila), Firenze Sud, Firenze Nord, Firenze Brunelleschi, Firenze Sesto Michelangelo, Firenze Lorenzo Il Magnifico, San Casciano Chianti, Bisenzio Le Signe, E-Club Distretto 2071, Rotaract Club Fiesole e Interact Fiesole.