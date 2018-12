Firenze: rubano in bar usando auto come ‘ariete’

Furto con spaccata la notte scorsa nel ‘bar Sorgane’ di viale Benedetto Croce, alla periferia sud di Firenze.

I malviventi usando una vettura hanno sfondato la vetrina del bar per portare via alcune stecche di sigarette, per un valore complessivo di poche centinaia di euro.

Sul profilo Facebook è apparso un post polemico: “Questo accade – si legge – perché il Comune non mi ha permesso di mettere le fioriere quando nel 2011 e nel 2013 le richiesi, offrendomi di comprarle e mantenerle”.

“Mi hanno distrutto una vetrina intera – prosegue il post – tutta l’intelaiatura, il rivestimento in legno copricolonna interno, per rubare qualche stecca di sigaretta. Un danno vergognoso”. Indagini della polizia in corso.