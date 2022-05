Firenze: ruba al rider bici di grande valore, preso grazie a chat con colleghi

Firenze – ruba una super bici dal valore di 4mila 500 euro al rider. Il ladro è un ragazzo di 17 anni.

Firenze, un uomo ruba una superbici elettrica da 4.500 euro appena comprata per fare veloce le consegne da fattorino, ma un rider 28enne di origini pachistane riesce a vedere il ladro mentre scappava su un tram dopo aver issato a bordo la bici. Riesce a descriverlo bene ai colleghi, tutti connazionali, allertandoli in una chat che li collega sul territorio e, un paio di ore dopo, lo rintracciano in zona piazza Stazione. A quel punti è scattato l’inseguimento. Il ladro è stato raggiunto in piazza della Costituzione, a circa 1 km di distanza.

Era un ragazzo di origine tunisina, di 17 anni, che pedalava sul mezzo rubato, che ha pure reagito lanciando sugli inseguitori la bicicletta rubata, ferendo con forbicine un braccio a uno e dando un morso a un terzo del gruppo. Nel frattempo è arrivata la polizia che lo ha bloccato, identificato e denunciato per furto alla procura minorile. Il 28enne ha esibito alla polizia lo scontrino dell’acquisto della bici, che ha fatto di recente per investire sul suo lavoro.