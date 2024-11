Firenze, Roma, Venezia, Milano e Napoli: “Abbiamo il 25% dei flussi turistici, chiediamo di sedere al tavolo con Stato e Regioni”

Gli assessori al turismo delle 5 città (Firenze, Roma, Venezia, Milano e Napoli ) chiedono di disporre degli “strumenti per gestire i flussi che arrivano nei nostri territori, assieme rappresentiamo il 25% del mercato turistico italiano”.

Nota congiunta degli assessori al Turismo dei Comuni di Firenze Jacopo Vicini, di Roma Alessandro Onorato, di Venezia Simone Venturini, di Milano Martina Riva e del Presidente della Commissione Cultura e Turismo del Comune di Napoli Luigi Carbone, a margine del Forum fiorentino dal titolo “Il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile”.

“Oggi abbiamo partecipato ad un’importante iniziativa che ci vede tutti impegnati come grandi destinazioni italiane per la promozione di un turismo sostenibile – è scritto nella nota – Firenze, Roma, Venezia, Milano e Napoli assieme rappresentano il 25% del mercato turistico italiano, per questo ribadiamo al Parlamento e al Governo, come già fatto con i precedenti, la richiesta di disporre finalmente di strumenti adeguati per gestire i flussi che arrivano nei nostri territori, e la possibilità di sedere al tavolo, oggi riservato a Stato e Regioni, dove si decidono le politiche turistiche del nostro Paese”.

Il Forum “Il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile” è stato promosso da Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence , nell’ambito del progetto ministeriale Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile di cui il Comune di Firenze è cabina di regia, e si è tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze nella mattina di mercoledì 13 novembre.