Firenze Rocks: servizio tramvia attivo fino alle 2 di notte

Firenze – In occasione dei concerti per il Firenze Rocks alla Visarno Arena, la tramvia fiorentina garantirà un servizio straordinario come ha già fatto per il concerto di Vasco Rossi che lo scorso 3 giugno ha inaugurato il ritorno dei grandi eventi musicali in presenza nel parco cittadino.

Per agevolare al massimo il deflusso alla fine dei concerti, spiega una nota, Gest, la società che gestisce il servizio della tramvia, garantirà il servizio fino alle 2 di notte per tutti gli eventi di Firenze Rocks in cartellone: il 16 giugno Green Day e Weezer; il 17 Muse, Placebo, The Mysterines, The Ramona Flowers; il 18 Red Hot Chili Peppers, Nas, Tedua, Remi Wolf, Savana Funk; il 19 Metallica, Greta Van Fleet, Jerry Cantrell.

Sarà quindi esteso anche ai giorni 16 e 19 giugno (rispettivamente giovedì e domenica) il servizio notturno prolungato che di norma viene svolto solo durante il venerdì e il sabato. L’azienda Gest garantirà inoltre passaggi più frequenti nelle ore di maggiore richiesta con corse notturne. Le frequenze saranno, dalle 23 fino alla fine del servizio, dai 5 ai 6,30 minuti. Saranno garantite circa 10-13 corse all’ora in entrambe le linee e per ciascuna direzione. Nei momenti di massima affluenza, il sistema-tram offrirà una capacità di circa 6.000-7.500 passeggeri per linea.

