Firenze, proroga la concessione dei locali in Palazzo Medici Riccardi

Toscana, con voto unanime la Città Metropolitana di Firenze ha prorogato la concessione dei locali storici in Palazzo Medici Ricciardi.

Il Consiglio metropolitano di Firenze ha confermato, con un voto unanime di tutti i gruppi, il comodato d’uso gratuito, per un’ulteriore annualità, fino al 31 ottobre 2023, per le tre sale al piano terra di Palazzo Medici Riccardi.

Le sale sono destinate all’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea che proprio in quei luoghi aveva la propria sede storica. Le Sale sono state utilizzate nel corso degli anni per lo svolgimento di attività rivolte alla cittadinanza e alle scuole.

A carico dell’Istituto rimane un rimborso delle spese per le utenze quali, acqua, luce e riscaldamento, quantificato in 1.020,00 euro. Rimarrà invece garantito l’accesso gratuito per la cittadinanza e, in particolare, delle scuole a tutte le esposizioni e le manifestazioni allestite e organizzate nei locali.

“La ridefinizione degli spazi museali di Palazzo Medici Riccardi – ha detto in Consiglio il consigliere delegato Massimo Fratini, illustrando la delibera – non andrà a modificare l’impegno verso l’Isrt, per il ruolo di promozione che l’Associazione svolge allo studio dell’antifascismo e della Resistenza e per la conoscenza della storia contemporanea italiana. Qui ha avuto la propria sede storica fin dall’11 agosto 1944, data di insediamento del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale dopo la liberazione di Firenze”.