Firenze, presidio e sciopero fame contro allontanamento dipendenti

I dipendenti della ditta Bagnolo Srls di Calenzano (Firenze): ‘Allontanati da titolare dicendo che mancano soldi per stipendi’.

Presidio permanente da stamattina e lavoratori in sciopero della fame davanti ai cancelli della Bagnolo Srls, ditta di Calenzano (Firenze) che si occupa di pronto moda e stireria e che conta circa 25 dipendenti, tutti di origine straniera. Lo rendo noto la Filctem Cgil Firenze spiegando che due giorni fa il proprietario della ditta ha allontanato i lavoratori dall’azienda dicendo di non avere i soldi per pagare loro lo stipendio per il secondo mese consecutivo.

Da stamani, spiega una nota, lavoratori e sindacato sono in presidio davanti ai cancelli dell’azienda con l’obiettivo di incontrare la proprietà, che ha rimandato a un incontro per martedì prossimo. “Si ripropone con forza il tema della trasparenza della filiera e della legalità nei settori produttivi – sottolinea la Filctem Cgil -, chiederemo l’interessamento delle istituzioni sulla vertenza. Intanto restiamo qui al presidio permanente dei lavoratori, che sono letteralmente disperati: non sanno come pagare l’affitto di casa e di come provvedere alle famiglie, hanno diritto a essere ascoltati ed aiutati”.