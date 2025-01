www.controradio.it 🎧 Firenze, piano sosta: centrodestra annuncia mozione per revoca Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

I consiglieri comunali del centrodestra a Palazzo Vecchio chiedono “la revoca della delibera che abolisce le vetrofanie per il parcheggio in tutte le Zcs al costo di 10 euro l’anno”

“Il nuovo sistema pensato dalla giunta Funaro oltre ad essere un provvedimento confuso e mal congegnato, porta la spesa da 10 a 400 euro per parcheggiare in tutte le aree” lo affermano i consiglieri di centrodestra in palazzo Vecchio che hanno presentato una mozione per chiedere la revoca della delibera voluta dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio.

Secondo i consiglieri del centrodestra si tratta “di un aggravio inaccettabile per le tasche dei fiorentini che, per i più svariati motivi necessitano di poter parcheggiare la propria auto fuori dalla Zcs di appartenenza. Lo scudo verde ci è stato garantito che sarà gratuito. Ma sulle vetrofanie non è stato utilizzato lo stesso principio: bensì è divenuta una vera gabella per i fiorentini che devono spostarsi da un quartiere all’altro. Revochiamo questa delibera e poi riscriviamo un nuovo disciplinare per la sosta”.

Questa mattina gli stessi centrodestra in Consiglio comunale si sono presentati in aula con una maglietta bianca e lo slogan ‘Buona vetrofania che dopo le feste il Pd si porta via’. A indossare la maglia Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo di Fdi, Alberto Locchi di Fi, Guglielmo Mossuto della Lega e Paolo Bambagioni della lista Schmidt.

Il riferimento ironico è alla decisione del Comune di abbandonare il sistema delle vetrofanie – il ‘bollino’ che permetteva di sostare nelle zcs di tutta la città – per introdurre i nuovi pass sosta, mensili o annuali.