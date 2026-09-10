Firenze per Lorena

Si è tenuto alle ore 17 di ieri pomeriggio, sull’arengario di Palazzo Vecchio a Firenze, un minuto di silenzio e raccoglimento nei confronti di Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso da Federico Vella, venendo gettata nel vuoto da un viadotto dell’autostrada A1, nel territorio comunale di Barberino del Mugello (Firenze).

Il minuto di raccoglimento si è svolto in contemporanea con l’inizio dei funerali della stessa Isceri, in corso a Squinzano, in Puglia, cittadina nativa della 45enne. “Ci tenevamo a fare un momento di silenzio e raccoglimento per ricordare Lorena, per mandare un abbraccio ora anche a distanza alla sua famiglia -ha dichiarato la sindaca Sara Funaro -, tra l’altro fino a ieri la madre ed i familiari sono rimasti qui a Firenze, e poi insieme a Lorena sono scesi giù, nel posto di origine” ovvero Squinzano. La morte di Lorena Isceri “è una ferita che ha coinvolto tutta la nostra comunità -ha aggiunto Funaro- e per questo non solo ci abbiamo tenuto a stringerci intorno a loro l’altra sera con una fiaccolata di cui ringrazio i tanti cittadini che ci sono stati con sentimento sincero. Ma proprio nel momento in cui si stavano celebrando i funerali abbiamo voluto dire che Firenze c’è con la sua amministrazione comunale, c’è con la curia, e ringrazio il vescovo per aver fatto suonare le campane del Duomo, e c’è stata illuminando i monumenti di rosso per ricordare Lorena e per ribadire il nostro ‘no’ con forza a tutte le forme di violenza, e in particolar modo ai femminicidi”. “Troppi ne stiamo vedendo nel nostro paese, troppo il rischio di normalizzazione, noi dobbiamo tenere alta l’attenzione sempre”, conclude.