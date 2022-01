Firenze, nuova area giochi inclusiva al parco dell’Argingrosso

“Un progetto nato dalla segnalazione di un babbo che chiedeva un gioco inclusivo a Villa Vogel – ha detto l’assessore all’Ambiente del comune di Firenze Cecilia Del Re -; una richiesta per la quale ho coinvolto l’associazione Borgogni che poi ha partecipato al bando Paesaggi Comuni: con questa triangolazione siamo riusciti a dare una risposta all’esigenza di giochi inclusivi, che sono poi stati realizzati al parco di Villa Vogel e al parco dell’Argingrosso grazie all’apporto economico della Fondazione CR Firenze. Su questo tema stiamo lavorando con l’obiettivo di arrivare a installare un gioco inclusivo in ogni area giochi. I due progetti presentati oggi confermano ancora una volta la grande opportunità offerta da Paesaggi comuni: tenere insieme partecipazione, immaginazione e sostenibilità per recuperare aree verdi e spazi urbani grazie alle idee dei cittadini sostenute dalla Fondazione CR Firenze”.

“Siamo felici – commenta il presidente del Quartiere 4 di Firenze Mirko Dormentoni – di vedere il nostro Parco dell’Argingrosso arricchito da questi nuovi giochi su cui possono divertirsi tutti i bambini, nessuno escluso. Grazie alla sensibilità dell’associazione Borgogni e alla Fondazione CRF. Paesaggi Comuni – continua il presidente Dormentoni – si dimostra ancora una volta un programma capace di sostenere iniziative dal basso che si prendono cura di spazi pubblici, di beni comuni e li fanno diventare sempre più luoghi di comunità”.

“Siamo lieti di salutare un nuovo tassello del grande mosaico – dichiara il Direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori – che si sta costruendo attorno al nostro bando Paesaggi Comuni. Questa estate abbiamo inaugurato il nuovo spazio giochi a Villa Strozzi e ora è la volta di questa analoga struttura all’ Argingrosso. Del resto era questo il nostro scopo e stiamo notando che il bando sta dando i suoi frutti. E’ importante che la comunità cerchi di recuperare e di migliorare i tanti spazi comuni presenti in città come è avvenuto in questa occasione’’.

“L’Associazione da tempo porta avanti la difesa dell’attività motoria per tutti, ha infatti già aiutato un’altra persona con disabilità, in quel caso con una carrozzina per giocare a basket. – ha detto Valentina Borgogni dell’associazione Borgogni – Purtroppo è ancora troppo alta la percentuale di persone che a causa di incidenti stradali rimangono segnati per tutta la vita con disabilità che limita la loro libertà motoria e l’Associazione porta avanti tante iniziative per cercare di evitare quegli incidenti, prima fra tutte con l’educazione stradale. Nel contempo però l’Associazione vuole aiutare quelle persone ad un ritorno alla normalità e la riscoperta di uno sport, di un gioco e di un divertimento sicuramente è uno de nostri obiettivi”.