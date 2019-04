Firenze: nasce la città “fantastica” a misura di giovani

Nasce un nuovo pezzo di città, rigorosamente a misura di bambini e ragazzi. Succederà sabato 6 aprile, quando alla Palazzina Reale di piazza Stazione, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti Firenze, si terrà l’ultimo dei quattro appuntamenti del ciclo “Architetture fantastiche”.

Appuntamenti durante i quali bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie e agli architetti, hanno disegnato, ritagliato, incollato e costruito, per dar vita alla Firenze dei loro sogni. Che prenderà forma sabato, quando bimbi e professionisti, fianco a fianco, comporranno un nuovo pezzo di città in tre dimensioni, con gli edifici fantastici realizzati nel precedente incontro utilizzando scatole di recupero.

“Si chiude un ciclo che ha riscosso un grande successo, anche all’ultimo laboratorio hanno preso parte tantissimi bambini che alla fine non volevano più andare via – raccontano Silvia Moretti, presidente della Fondazione Architetti Firenze, e Silvia Ricceri, consigliera della Fondazione Architetti Firenze responsabile del progetto – per noi è stata una grande soddisfazione vedere la partecipazione e l’entusiasmo con cui i più piccoli hanno raccolto la nostra ‘sfida’, quella di immaginare e costruire tutti insieme la città del futuro”.

Città che è ormai pronta a prendere vita: l’appuntamento è sabato pomeriggio alla Palazzina Reale, dalle 16 alle 19. Anche questo laboratorio, come i precedenti, sarà a ingresso gratuito e rivolto a famiglie con bambini e ragazzi di ogni età.