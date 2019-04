Firenze, Nardella: “Correggere irregolarità concorso Comune”

Assunti i candidati sbagliati, c’è anche ex consigliere comunale. Secondo il Comune è stato “un errore nell’accoppiamento tra punteggio assegnato e candidato”.

“Quando si rilevano irregolarità bisogna intervenire immediatamente, ho dato disposizioni in questo senso perché si correggano gli errori e si individuino eventuali responsabilità”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine dell’inaugurazione di un nuovo defibrillatore alla fermata ‘Unità’ della tramvia, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento su alcune irregolarità, come riportato oggi dall’edizione fiorentina de La Repubblica, nella graduatoria di un concorso comunale per la selezione di 23 posti da istruttore amministrativo.

Dopo il ricorso di una candidata sono emerse incongruenze sulle prime 20 assunzioni a causa di errori amministrativi. Al momento, scrive il quotidiano, le verifiche hanno appurato che due concorrenti sono rimasti fuori ingiustamente e altri due sono entrati in servizio senza averne i titoli. Tra questi anche l’ex consigliere comunale di Potere al Popolo Miriam Amato che per assumere l’incarico si era dimessa dall’Aula.

“Stiamo facendo un grande lavoro attraverso i concorsi di assunzione di tanti giovani – ha aggiunto Nardella -. Non voglio e non posso permettere che ci siano errori o sbagli, per questo sono soddisfatto che si siano rilevati immediatamente e lo sarò ancora di più quando tutta questa faccenda sarà chiarita fino in fondo”.

Secondo Palazzo Vecchio è stato “un errore nell’accoppiamento tra punteggio assegnato e candidato”. A seguito delle verifiche effettuate, spiega una nota, “sarà necessario procedere ad una rettifica della graduatoria, che sarà pubblicata nei prossimi giorni previa verifiche sui titoli di preferenza”. Il Comune ha fatto sapere comunque che “il piano occupazionale vigente prevede la stipula del contratto per ulteriori 28 istruttori per i quali è previsto l’inizio degli ingressi dal mese di maggio. Dalla verifica condotta dalla commissione risulta che due candidati passerebbero dal primo gruppo di assunzioni avvenuta ad aprile al secondo gruppo di assunzioni prevista da maggio”.