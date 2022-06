🎧 Firenze, lavori Tramvia: annunciato il piano salva-traffico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

Firenze – Verranno create nuove aree di arrivo in Piazzale Vittorio Veneto, piazzale Montelungo e viale Guidoni per far fronte agli ingorghi previsti per i lavori della Tramvia.

Dopo la pandemia è tornato il traffico a Firenze. Forse anche più di prima. E all’orizzonte si annunciano 18 mesi molto intensi a causa dei lavori per la Tramvia. I primi lavori che partiranno sono quelli relativi alla variante del centro storico. In particolare da agosto verranno creati tre nuovi hub di interscambio a ridosso del centro per diminuire il traffico.

Questo è il piano che è stato annunciato dal Comune di Firenze: spostare dal centro di Firenze, alcuni capolinea dei bus extraurbani. Ai nostri microfoni ne ha parlato l’assessore all’urbanistica del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti.

L’obiettivo principale è quello di togliere 3-400 passaggi di pullman dalla zona critica Baracca-Ponte alle Mosse. I tre hub sorgeranno in piazzale Vittorio Veneto, da settembre nel piazzale Montelungo entro dicembre in viale Guidoni. Posti dove chi arriva col pullman dalla Valdisieve, dal Valdarno o dal Chianti scende e monta sulla tramvia o sui bus urbani per arrivare in centro storico.

Liberare via Nazionale (sempre ingolfata), l’area della Stazione e via Santa Caterina d’Alessandria. Così, il Comune, spera di diminuire il traffico che aumterà da fine giugno, ovvero quando prenderanno il via i cantieri della tramvia Fortezza-San Marco. Questi lavori avranno certamente un impatto su piazza Libertà, viale Lavagnini e Cavour-Lamarmora.

Nell’hub di Piazza Vittorio Veneto (dal primo agosto) si attesteranno le linee in arrivo dall’Empolese-Valdelsa, dal Chianti. Dal primo settembre, via all’hub di Montelungo dove ci saranno i bus extraurbani in arrivo dal Mugello, Valdisieve, Vladarno fiorentino e aretino. Circa 300 bus al giorno che ad oggi passano per via Nazionale. Infine, a dicembre tutte le linee in arrivo da Prato-Pistoia-Lucca faranno capolinea in Viale Guidoni (altezza fermata tramvia), anziché passare da Via Baracca e Ponte alle Mosse.