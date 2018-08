Firenze: lavori sottopasso Strozzi dureranno una settimana

Lo ha dichiarato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Ieri problemi al traffico: “colpa della ditta che non ha fornito le indicazioni per la viabilità alternativa”

Dovrebbero terminare entro una settimana, in anticipo sul previsto, “i lavori a lungo attesi nel sottopasso di viale Strozzi, ovvero la realizzazione di drenaggi dopo le infiltrazioni degli ultimi mesi, che sono cominciati stamani ma ci sono stati subito problemi di traffico, dovuti all’inadempienza della ditta incaricata che non ha predisposto l’apposita segnaletica di deviazione dei veicoli”. Lo afferma l’assessore fiorentino alla mobilità Stefano Giorgetti. “La ditta – spiega Giorgetti in una nota – si è limitata a chiudere il sottopasso senza dare opportuna indicazione della viabilità alternativa, come espressamente previsto nell’ordinanza.

Col risultato che ai guidatori in viale Lavagnini non è stata indicata la svolta obbligatoria a destra verso via Leone X e la zona da piazza della Libertà alla Fortezza si è congestionata velocemente”. L’assessore sottolinea che: “Abbiamo subito mandato gli agenti di polizia municipale a verificare e dopo l’accertamento dei fatti scatterà un verbale con sanzioni nei confronti dei responsabili”. “La nota positiva – dice ancora Giorgetti – è che i lavori stanno procedendo bene e dovrebbero terminare alla fine della settimana, in anticipo rispetto a quanto previsto”. “L’amministrazione aveva scelto questo periodo per i lavori proprio per ridurre al massimo le ripercussioni sul traffico e si scusa con i cittadini per i disagi, non causati dalla propria volontà – conclude l’assessore -. Già domani l’impresa ha assicurato la predisposizione della segnaletica mancante”.