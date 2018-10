Firenze, incidente stradale: scontro bus scooter, ferito 15enne

Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto attorno alle 13,15 in via Benedetto Fortini, a Firenze.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Firenze, il 15enne, era all guida del suo scooter quando in una curva si è scontrato frontalmente con un bus della compagnia Li-nea.

A seguito dell’urto il ragazzo ha riportato varie lesioni, anche al volto, e un trauma cranico. Ora si trova ricoverato in osservazione all’ospedale di Careggi e non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.