Firenze: in corso sgombero stabile occupato

È in corso lo sgombero di uno stabile occupato a Firenze, ex sede dell’Agenzia delle Entrate, dentro 200 persone

In corso da parte della polizia lo sgombero di un edificio occupato in via Panciatichi, alla periferia Nord di Firenze. Lo stabile, ex sede dell’Agenzia delle Entrate e attualmente di proprietà di una banca, viene sgomberato a seguito di un decreto di sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria.

All’interno sono state trovate circa 200 persone, per la maggior parte famiglie. Le operazioni si stanno svolgendo per il momento senza disordini.