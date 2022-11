Firenze, il presidente dell’Ordine dei Medici, Dattolo, incontra Bezzini: “Crisi dei pronto soccorso è solo punta dell’iceberg”

Firenze, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Pietro Dattolo, ha incontrato, nella sede dell’Ordine, l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini.

Dopo l’incontro con Bezzini, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Dattolo ha detto che è stato “un confronto proficuo e molto interessante sull’ipotesi di riorganizzazione dell’emergenza/urgenza”.

“Abbiamo parlato del Sistema Emergenza-Urgenza della Toscana che versa in una situazione di grave criticità – spiega il presidente Dattolo – soprattutto per la mancanza di specialisti e per l’impossibilità di ricoverare i pazienti per la mancanza dei posti letto. Ci siamo perciò confrontati sull’organizzazione del 118, sulla crisi del Pronto Soccorso che è solo la punta dell’iceberg di un problema che coinvolge soprattutto il territorio.”

“Abbiamo discusso -prosegue- della mancanza di medici specialisti, della continuità assistenziale sul territorio e della formazione dei medici che si occupano di continuità assistenziale. La discussione ha riguardato anche gli ospedali di formazione professionale e l’assegnazione degli specializzandi nei reparti ospedalieri che dovrebbe prevedere un periodo congruo di almeno un anno”.

“La Regione – conclude Dattolo – a breve riorganizzerà il settore dell’emergenza/urgenza partendo da quella territoriale ossia dal servizio del 118 e della guardia medica. Un atteggiamento molto costruttivo quello dell’assessore Bezzini, aperto a tutte le problematiche che gli abbiamo segnalato. I medici, nelle prossime settimane, presenteranno un documento ufficiale che farà il punto su necessità e conterrà anche proposte”.