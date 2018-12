Firenze, Giorgetti: “Anche per linea2 tramvia, periodo gratis”

“Per la linea 2 della tramvia ci sarà un periodo gratuito”.

Lo ha annunciato, in consiglio comunale a Firenze, l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, rispondendo ad un question time presentato dal consigliere del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalo sulla linea 2 della Tramvia.

I fiorentini, così come avvenuto per la linea 3, potranno così testare il servizio che collega la stazione di Santa Maria Novella con l’aeroporto di Firenze. Per la linea 3 il periodo di prova gratuita è stato di 14 giorni. Per la 2 – che sarà inaugurata entro fine anno – i tempi “saranno stabiliti una volta fissata la data dell’apertura al pubblico”.

Il consigliere del 5 Stelle Arianna Xekalos era intervenuta affermando: “L’assessore ce l’ha confermato oggi, anche gli utenti della linea 2 della Tramvia viaggeranno a bordo gratis”

“Peccato che non si sappia da quando e per quanto tempo. Per il prolungamento della linea 1 già un mese prima non c’erano dubbi, le prime due settimane dalla partenza della Tramvia sarebbero state gratuite. Per la linea 2 invece no, si garantisce la gratuità ma non si sa ne da quando ne per quanto” continua la capogruppo.

“Tra meno di un mese la linea 2 finalmente dovrebbe essere entrata in funzione, ma nonostante questo non ci sono ancora accordi con Gest per confermare la gratuità”, sottoliena Xekalos.

“Se tra una settimana non ci saranno novità ne sviluppi dovremo preoccuparci. Sarà la conferma che per il PD i cittadini non sono tutti uguali e quelli di Careggi contano più di quelli di Novoli” conclude Xekalos.