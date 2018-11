Firenze: fermo per quattro persone, furti in negozi e abitazioni

Nella serata di ieri i Carabinieri hanno sottoposto a fermo quattro persone con a carico diversi furti in abitazione e all’interno di negozi

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri di Firenze hanno sottoposto a fermo 4 delinquenti. Questo in seguito alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza per episodi di furto in abitazione e all’interno di negozi aggravato.

L’indagine si è svolta con individuazioni fotografiche svolte dalle vittime, la visione in alcuni casi delle telecamere di videosorveglianza presenti negli esercizi e dell’attività informativa sul territorio.

Ciò ha consentito di individuare i quattro indagati quali autori di 4 episodi di furto. Un furto avvenuto in un’abitazione in via Chiantigiana ed uno all’interno di un garage di Oltrarno lo scorso 24 novembre. Due furti all’interno di attività commerciali avvenuti a Figline Valdarno e Barberino Val d’Elsa rispettivamente lo scorso 22 e 25 novembre.

Gli arrestati si trovano ora presso il carcere di Firenze Sollicciano.