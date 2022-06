Firenze da venerdì città da bollino rosso per il caldo

By

Continua a salire l’allerta caldo in Italia: dopo le 2 città di oggi e le 4 di domani, venerdì saranno 7 le città italiane da bollino rosso, che indica il massimo livello di rischio per le alte temperature per tutta la popolazione, non solo quindi per le fasce a rischio, tra queste ci sarà anche Firenze.

Questo quanto risulta dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 centri urbani. Le 7 città da bollino rosso venerdì prossimo sono Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara e Rieti.

Oggi l’allerta più alta riguarda Bologna e Bolzano cui si aggiungeranno, domani, Firenze e Perugia. Oltre ai bollini rossi, aumentano anche quelli arancioni (rischio salute per le fasce più fragili della popolazione): oggi sono 6 (Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara, Rieti e Roma), domani e dopodomani 9 (tra le altre si aggiungono Milano e Palermo, mentre Roma torna in giallo, che indica una condizione di pre-allerta caldo).

Le ondate di calore, si legge sul sito del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero della Salute elabora i bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione dei bollettini giornalieri sul portale è attiva ogni anno da maggio a settembre.