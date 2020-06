Firenze, da domani stop uso guanti su Tpl

Lo rende noto il Comune di Firenze. Tornano inoltre fruibili dalla prossima settimana altre nove aree verdi comunali.

E’ stato revocato da domani a Firenze l’obbligo dell’utilizzo dei guanti protettivi per l’accesso al trasporto pubblico locale e la raccomandazione del loro utilizzo per l’accesso a parchi, giardini, aree verdi comunali, orti urbani, cimiteri comunali. Lo rende noto il Comune di Firenze.

Tornano inoltre fruibili dalla prossima settimana altre nove aree verdi comunali: si tratta dell’area giochi di via Novelli (quartiere 2), i giardini di via Ambrogio di Baldese, via Margaritone d’Arezzo-via dell’Olivuzzo e via del Caravaggio e l’area cani di piazza Paolo Uccello (Q4). Dal 25 giugno scatterà invece la riapertura di tre giardini del quartiere 5: Officine Galileo, via del Pesciolino e via Alli Maccarani. Dal 26 giugno nel quartiere 5 riaprirà anche il giardino Caterina de’ Medici-Barsanti.