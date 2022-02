Firenze, Cyberbullismo: girate di nascosto immagini studentessa minorenne

Firenze – In pochi minuti le immagini del fondo schiena di una ragazzina minorenne dell’Istituto Saffi hanno fatto il giro delle chat whatsapp. L’autore del video, minorenne anche lui, è stato punito con una settimana di servizio sociale alla Caritas.

La vittima di cyberbullismo è una studentessa minorenne che, lo scorso martedì intorno alle 12, nel primo giorno di autogestione dell’istituto Aurelio Saffi di Firenze, è stata ripresa, alle sue spalle, da un compagno. A riportare la notizia sono Il Corriere Fiorentino e La Nazione.

Alle immagini che riprendono il fondoschiena con tanto di punto interrogativo e la scritta: “Chi la riconosce?”, poi, via via si sono aggiunti commenti a sfondo sessuale. La vittima, minorenne, così come il compagno che ha girato il video, è stata avvisata delle immagini che stavano girando in alcune chat da un amico che frequenta un altro istituto.

La ragazza insieme ad altre due sue amiche si è recata subito dalla preside che, insieme al consiglio di classe, ha deciso, come punizione, di spedire l’autore di quel filmato alla Caritas di Firenze per una settimana di servizi sociali. Ma nel pomeriggio la notizia si è diffusa e sulla studentessa sono piovute offese su vari gruppi WhatsApp, riportano ancora i quotidiani. Il caso di cyberbullismo è esploso ieri, a una settimana di distanza, dopo che i genitori della minorenne, che nei giorni scorsi si erano già rivolti ad un avvocato, hanno deciso di presentare due denunce ai carabinieri: la prima per la divulgazione di quelle immagini e la seconda per ingiurie, diffamazione e minacce.

“Quello che ci dà più dispiacere — raccontano i genitori della ragazza — è che è stata tradita da un amico, da un ragazzo che frequenta la sua stessa comitiva. Da babbo e da mamma stiamo cercando di capire come stia nostra figlia, cosa le passi per la testa. Alterna momenti di depressione a momenti di rabbia. Siamo distrutti”. L’autore del video ha inviato un messaggio di scuse alla ragazza.