Firenze, Campari Barman Competition: vince il negroni fruttato

Si è svolta a Firenze la finale della sesta edizione della Campari Barman Competition, la competizione rivolta ai bartender d’Italia organizzata da Campari Academy, ha incoronato il miglior barman dell’anno dopo un’emozionante sfida a colpi di shaker incentrata sulle più creative variazioni e twist del Negroni.

Organizzata dalla Campari Academy – il centro di formazione e sperimentazione dedicato al mondo della mixology di Campari Group – la Campari Barman Competition si è tenuta per la prima volta nel capoluogo fiorentino, presso il Cinema Odeon: un omaggio alla città natale del Negroni che, nel 2019, celebra il suo centesimo anniversario. L’iconico cocktail

che ha come ingrediente chiave Campari insieme a gin e vermouth rosso fu infatti ideato nel 1919 presso il Caffè Casoni in Via de’ Tornabuoni dall’eclettico Conte Camillo Negroni e dal bartender Fosco Scarselli.

I tre finalisti della Campari Barman Competition si sono lasciati così ispirare dal fascino di un cocktail classico contemporaneo che, a cento anni dalla sua nascita, sembra non invecchiare mai, raccontandone il mito e interpretandone il futuro.

La competizione promossa dalla Campari Academy si è sviluppata da settembre 2018 ad oggi attraverso tre differenti fasi: la “pre-selezione” on line delle ricette da parte di una giuria composta da professionisti ed esperti di settore che ha decretato i partecipanti, una “selezione a tappe” direttamente sul territorio con presentazione della ricetta selezionata

dalla giuria, e la “semifinale” dove sono stati selezionati i tre bartender che hanno avuto accesso alla finale.

Lo competition ha registrato 1.550 iscritti con un lungo percorso di selezione per arrivare a decretare il vincitore del titolo. Un record assoluto in Italia che conferma quanto la Campari Barman Competition stia diventando, anno dopo anno, un punto di riferimento per il mondo della mixology e un appuntamento imperdibile per tutti i barman e le barlady italiani.

A condurre la sfida finale l’attrice Giulia Elettra Gorietti e il bartender Edoardo

Nono del Rita & Cocktails di Milano. Per il vincitore, Stefano Cattaneo, che ha conquistato il titolo di “Campari Barman of the year 2019”, davanti a Michal Tommasi e Alessandro Fanfani, rispettivamente secondo e terzo: un percorso di collaborazione con Campari Academy lungo un anno che comprende un master di specializzazione sul brand Campari, un tour di guest bartending nei migliori locali italiani ed esterni, e sessioni di

training per educational sul Campari Academy Truck.

La serata ha visto diverse giurie suddivise in base alle competenze. Per la parte di degustazione presenti il celebre Alex Kratena, mixologist e fondatore di Pour, Leonardo Leuci, mixologist e cofondatore del The Jerry Thomas Project, Matteo Berti, Chef e Direttore Didattico di Alma (Scuola Internazionale di cucina fondata da Gualterio Marchesi), Salvatore Calabrese, Barman Italiano più famoso al mondo, leggenda del Bartending Internazionale nonché inventore di Drink Moderni conosciuti in tutto il mondo, Patrizia Beretta, Media Trade & Special Events Manager e giurata storica della Barman Competition. Per la parte di comunicazione: il responsabile della Campari Academy, Gustavo Calì, Samuele Ambrosi, mixologist e titolare Cloackroom di Treviso, e l’influencer toscana

Marianna Zuliani, content creator, consulente digitale, modella e fondatrice di AccordingToMaryland.